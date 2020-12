Flucht oder Tarnung: Der J.F. Park Podcast auf TT.com

Klopapier-Camouflage oder konsequentes Aus-dem-Weg-Gehen. Johannes F. Park befasst sich in der aktuellen Ausgabe des Podcasts mit einem der Grundprobleme der modernen Erkenntnistheorie: „Sch****, das ist ja [Vorname] [Nachname]."

Als Cowboy in der Prärie hätte man ja noch jede Menge Zeit zum Verduften, wenn man in der Ferne den Federschmuck von Häuptling Ekliger Ausschlag im Wind tanzen sieht. Im Gang mit Back- und Streuwaren oft nur wenige Sekunden. Wie man im sozialen Häuserkampf mit solchen brenzligen Situationen umgeht, erfährt ihr in der aktuellen Ausgabe "Wie man jemandem im Supermarkt nicht begegnet".