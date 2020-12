"Das Traumschiff" sticht wieder in See: Weihnachtskreuzfahrt nach Kapstadt

Das Traumschiff fährt nach Kapstadt: Kapitän Max Prager (Florian Silbereisen, l.) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, r.) nehmen Kurs auf Südafrika. © Dirk Bartling

Innsbruck – Wie Christbaum und Kekse gehört am zweiten Weihnachtsfeiertag das Traumschiff einfach zu den Festtagen dazu. Am 26. Dezember um 20.15 Uhr (ORF 2/ZDF) steuern Kapitän Max Prager (Florian Silbereisen) und die Besatzung diesmal Kapstadt an. Und während zwei Singles nach der Liebe und eine junge Frau nach ihren Wurzeln suchen, heißt es auch Abschied nehmen von zwei Crew-Mitgliedern.

Die Liebe spielt wie gewohnt die Hauptrolle: Während für die Passagiere Annika Keller (Sarah Elena Timpe) und Dennis Berger (Benjamin Trinks) beim Blind-Date-Abenteuer zwar die Funken fliegen, aber erst weniger die Herzen entflammen, haben Schiffsarzt Dr. Sander (Nick Wilder) und Sommelière Vanessa Kranz (Julia Stinshoff) ihre Herzen schon vergeben. Beide entschließen sich, für ihre Liebsten das Traumschiff zu verlassen – doch ein Happy End ist erst einmal nicht garantiert.

Dr. Sanders (Nick Wilder) will für seine große Liebe Kathrin Salzmann (Christine Mayn) für immer von Bord gehen. © Dirk Bartling

Eine Kiste mit Impfstoff, die eigentlich für Kinder in Kapstadt gedacht ist geht verloren. Hanna Liebhold (Barbara Wusswo) und Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth) nehmen das Rennen gegen die Zeit auf, um die wertvolle Fracht wiederzufinden.

Auch Kapitän Prager ist als Retter in der Not gefragt. Lea (Melodie Wakivuamina), die mit ihrem Adoptivvater die Kreuzfahrt macht, ist auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Als sie mit einer Unbekannten im Gewimmel der Stadt verschwindet, greift der Traumschiff-Kapitän ein. Seine Hilfe braucht dann auch noch Bruder Moritz (Joko Winterscheidt), der einmal mehr unangekündigt auftaucht.

TT-ePaper testen und eine von drei Gasser Tourenrodeln gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) hat immer ein schützendes Auge auf Lea (Melodie Wakivuamina). © Dirk Bartling

Wer nach dem Traumschiff-Trip nach Kapstadt noch nicht genug hat: Am Stefanitag geht es in ORF 2 gleich im Anschluss weiter mit der "Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise an die Ostsee".