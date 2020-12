Tournee-Favorit Granerud: Der Norweger mit Flow

Wien – Ein Athlet ist vor der 69. Vierschanzentournee besonders in den Vordergrund gesprungen. Der Norweger Halvor Egner Granerud dominiert den Springer-Zirkus vor der am Montag mit der Qualifikation in Oberstdorf (16.30 Uhr/live ORF 1) beginnenden Traditionsveranstaltung. Er war vor dieser Saison kein Sieger, dann schlug er gleich fünf Mal in Serie zu. Was macht diesen 24-Jährigen so stark?