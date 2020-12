Ronaldo, Hamilton und Djokovic: Sportstars als prominente Virus-Beute

Innsbruck – Formel-1-Weltmeister Hamilton sprach nach seiner Corona-Pause Anfang Dezember von einer "der schlimmsten Wochen, die ich für einige Zeit hatte". Dennoch musste der Mercedes-Star nur ein Rennen pausieren und konnte beim Saisonfinale starten. Im Sommer hatte schon der Mexikaner Sergio Perez vom Team Racing Point die beiden Rennen in Silverstone wegen einer Coronavirus-Infektion verpasst.

Tennis-Superstar Djokovic steckte sich als Ausrichter eines Turniers in seiner Heimatstadt Belgrad an, das durch den legeren Umgang mit Corona-Regeln Schlagzeilen machte. Unter den Infizierten waren auch Borna Coric, Grigor Dimitrow und Viktor Troicki . Österreichs späterer US-Open-Sieger Dominic Thiem blieb gesund. Bei den Damen erwischte es im Laufe der Saison als prominenteste Spielerin die frühere Weltranglisten-Erste Simona Halep . Die Rumänin hatte moderate Symptome.

Etwa um dieselbe Zeit grassierte das Coronavirus auch unter ÖSV-Sportlern. Im Team der Alpin-Damen waren einige Speed-Athletinnen betroffen, darunter Nicole Schmidhofer, Mirjam Puchner und Stephanie Venier . Am schlimmsten bekam es offenbar Tamara Tippler ab. "Kopf- und Gliederschmerzen, grippeähnliche Symptome, Hautausschlag als Folge der Entzündung - und dann eben auch Schwindel", berichtete die Steirerin, die länger als ihre Kolleginnen nicht einmal trainieren konnte.

Bei den Männern verpasste Marco Schwarz nach einem positiven Test den Weltcup-Parallelbewerb in Lech/Zürs und wertvolle Trainingstrage. Im Lager der Skispringer wütete das Virus regelrecht und setzte Stefan Kraft, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Daniel Huber, Jan Hörl, Manuel Fettner und Thomas Lackner für kurze Zeit außer Gefecht.

In Österreich und Deutschland gingen die meisten Fußball-Clubs dazu über, positive Ergebnisse nicht mit dem dazugehörigen Spielernamen publik zu machen. Medienberichten zufolge dürfte ÖFB-Teamakteur und Leipzig-Profi Marcel Sabitzer im Frühjahr infiziert gewesen sein. In der heimischen Bundesliga blieb kein Verein von coronabedingten Ausfällen verschont.

Dass viele Sportler in Mannschaftssportarten betroffen waren, verwundert nicht, sind die Interaktionen hier zwischen Teamkollegen doch besonders eng - Körperkontakt ist unvermeidbar. So überrascht es weiters nicht, dass sich Dutzende Eishockey-, Handball- und Basketballspieler in zahlreichen Ligen ansteckten, um nur drei Mannschaftssportarten herauszugreifen.