Glimmbrand in Westendorfer Holzhütte endete glimpflich

Westendorf – Zu einem Glimmbrand musste am Sonntagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Westendorf ausrücken. Wie die Polizei berichtet, entzündete ein 82-Jähriger am Vormittag in einer an sein Wohnhaus angrenzenden Holzhütte ein Feuer im Kaminofen. Gegen 14.30 Uhr bemerkte er eine starke Rauchentwicklung an der Decke im Bereich des Kaminrohres. Der Mann alarmierte die Einsatzkräfte und bekämpfte die Flammen mit einem Feuerlöscher.