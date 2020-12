San Antonio Spurs kassierten gegen die New Orleans Pelicans erste Niederlage

Mit einem 95:98 bei den New Orleans Pelicans mussten die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) nach zuvor zwei Siegen die erste Niederlage im laufenden Spieljahr der NBA hinnehmen. Für den Wiener Jakob Pöltl waren je acht Punkte und Rebounds bisherige Saisonbestleistungen. Zudem verzeichnete der Center zwei Blocks in 23:19 Minuten Einsatzzeit.