ÖSV-Abfahrerin Schmidhofer erneut am schwer verletzten Knie operiert

Skirennläuferin Nicole Schmidhofer ist am Sonntag im AUFA UKH Steiermark in Graz erneut operiert worden. Die 31-Jährige hatte sich am 18. Dezember in der alpinen Weltcup-Abfahrt von Val d'Isere im linken Knie komplexe Blessuren zugezogen. Der nunmehrige Eingriff verlief laut Aussendung des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) wie schon die erste Operation planmäßig, durchgeführt erneut vom Ärzte-Trio Günter Kohrgruber, Jürgen Mandl und Johann Steinböck.