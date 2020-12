Semmering-Riesentorlauf wegen Sturm abgebrochen: kein Nachtrag geplant

Die Tore wurden von den Sturmböen in alle Richtungen geweht und stellten so eine große Gefahr für die Läuferinnen dar.

Semmering – Der Damen-Riesentorlauf im alpinen Ski-Weltcup am Semmering ist am Montag nach der ersten Hälfte abgebrochen worden. Starke Windböen machten die Austragung des zweiten Durchgangs unmöglich. Am Dienstag wird programmgemäß der vorgesehene Nachtslalom ausgetragen. Der Riesentorlauf wird am Semmering weder fortgesetzt noch am Mittwoch nachgetragen, verkündete der Internationale Skiverband (FIS).

Den zweiten RTL-Durchgang am Dienstagvormittag vor dem Nachtslalom (15.15/18.30 Uhr, live TT.com-Ticker) nachzuholen, wäre laut Reglement zwar grundsätzlich möglich gewesen. Allerdings hält der Wind am Semmering an. Außerdem kommen 10 bis 15 Zentimeter Schnee hinzu, was Pistenarbeiten in der Nacht unmöglich macht. Man konzentriert sich deshalb ganz auf den Slalom. Eine Austragung des Riesentorlaufs am Mittwoch ist offenbar aus TV-rechtlichen Gründen nicht möglich. (APA)