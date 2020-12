Erst Sturm, dann Schnee in Tirol: Lawinengefahr in Osttirol steigt an

Am Dienstag reißen die Wolken immer wieder auf und die Sonne kann durchblitzen. © Leserfoto Anja Wagner

Innsbruck, Lienz – Nach den gestrigen starken Schneefällen in Osttirol steigt heute die Lawinengefahr deutlich an. Vor allem oberhalb der Waldgrenze herrscht verbreitet große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Mit Neuschnee und starkem Wind aus südlichen Richtungen entstanden seit Montag verbreitet leicht auslösbare Triebschneeansammlungen, teilte der Tiroler Lawinenwarndienst mit. Zudem seien an allen Expositionen vermehrt mittlere und mehrfach große, spontane, trockene Lawinen zu erwarten.

Dies gelte vor allem für steile Hänge in den Gebieten mit viel Wind, auch unterhalb der Waldgrenze. Gefahrenstellen und Auslösebereitschaft nehmen mit der Höhe zu, warnten die Experten. Viel Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und große Zurückhaltung seien nötig. Die Gefährdung beziehe sich vor allem auf alpines Schneesportgelände. Am Montag fielen verbreitet 25 bis 30 Zentimeter Schnee, lokal bis zu 50 Zentimeter. Am Dienstag werde lokal etwas Schnee fallen, wurde prognostiziert.

Sonnige Aussichten für Silvester

Zum Nachmittag hin erreicht die Schneefront gestern auch Nordtirol. Zum Abend und in die Nacht hinein fielen auch hier die Flocken. Zuvor war aber Föhnstimmung angesagt. Das wird sich in Nordtirol auch heute nicht ändern. Die Wolken reißen immer wieder auf, dann zeigt sich auch die Sonne. Ganz vereinzelt fallen noch ein paar Flocken. In Osttirol bleibt es trüb, leichter Schneefall ist zu erwarten. Die Höchsttemperaturen erreichen -1 bis +4 Grad.

Ähnlich sind die Prognosen auch für den Mittwoch. Sonnige Aussichten gibt es nach derzeitigem Stand dann für den Silvestertag. Dabei ist es mit -10 bis maximal +2 Grad ziemlich kalt. (TT.com/APA)

TT-ePaper testen und eine von drei Gasser Tourenrodeln gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

📽️ Video | Wetter