Bundespräsidenten-Wahl 2022: Dornauer pusht Bures, Wien bremst

Innsbruck, Wien – Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer wünscht sich, dass die SPÖ eine eigene Kandidatin bei der Hofburg-Wahl ins Rennen schickt, und zwar die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures. In Wien löste er damit am Montag keine Freude aus: Bures selbst ist gegen derartige Spekulationen, auch Wiens mächtiger SPÖ-Chef und Bürgermeister Michael Ludwig bremste und bezeichnete eine Diskussion darüber derzeit als "entbehrlich". Die Bundespartei will sich die Entscheidung noch offen lassen.