Lockdown-Tipp: Schnipp, schnapp, Haare ab – selber zuhause zum Friseur werden

Berlin, Innsbruck – Ordentlich frisiert ins neue Jahr kommen – dieser Wunsch war heuer nicht allen vergönnt, denn Lockdown-bedingt sind die Friseure wieder einmal geschlossen. Diese appellieren zwar an die Geduld, doch nicht jeder will warten, bis die „Corona-Matte“ oder der Bart unansehnlich werden. Und Not macht bekanntlich erfinderisch. So manch einer greift inzwischen selbst zu Schere, Rasierer und Farbe. Anleitungen gibt es auf YouTube, Instagram und Co. jede Menge – und gleichzeitig auch genügend Zeugnisse von mehr oder weniger gelungenen Selbstversuchen.