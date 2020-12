Tiroler Aschenwald zog in Schnee-Lotterie von Oberstdorf das große Quali-Los

Oberstdorf – Philipp Aschenwald kann den ersten Bewerb der Vierschanzentournee am Dienstag (16.30 Uhr/live TT.com-Ticker) in Oberstdorf mit viel Selbstvertrauen angehen. Der 25-Jährige gewann die am Montag bei starkem Schneefall ausgetragene Qualifikation mit einem Sprung auf 128,5 Metern mit 134,9 Punkten vor dem norwegischen Saisondominator Halvor Egner Granerud (1123,8). Daniel Huber wurde knapp dahinter Vierter (123,3). Auch Stefan Kraft hinterließ als Elfter (114,7) einen guten Eindruck.