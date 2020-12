Drei französische Soldaten im Einsatz in Mali getötet

Bamako – Drei französische Soldaten sind am Montag im Einsatz gegen Islamisten in Mali gefallen. Die Soldaten seien in einem gepanzertem Fahrzeug unterwegs gewesen, als eine improvisierte Sprengladung explodierte, teilte der Élyséepalast am Montagabend mit. Demnach hatten sie an einer Operation in der Gegend von Hombori teilgenommen.