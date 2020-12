Kehrtwende bei der Tournee: Polen darf nun doch in Oberstdorf starten

Oberstdorf – Die polnischen Skispringer dürfen nun doch beim Auftakt der am Dienstag in Oberstdorf beginnenden Vierschanzentournee antreten. Zwei weitere Corona-Tests bei der Mannschaft um Titelverteidiger Dawid Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch seien negativ ausgefallen, teilten die Veranstalter am Dienstagvormittag mit. Ein positiver Corona-Test bei Klemens Muranka hatte am Montag zunächst zum Ausschluss der Polen von Qualifikation und Bewerb in Oberstdorf geführt.