Wilderei in Haiming: Rehbock mit abgetrenntem Kopf gefunden

Haiming – Am Montag ist in Haiming, Schlierenzau, am Inn der Kadaver eines Rehbocks gefunden worden. Er lag an einer Sandbank, berichtet die Polizei. Der Kopf des Tieres war abgetrennt, offenbar fachmännisch. Getötet worden war das Tier durch einen Blattschuss. Durch die Tat entstand ein Schaden im höheren dreistelligen Eurobereich. (TT.com)