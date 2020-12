Rodionov reist mit Koubek als Coach zur Australian-Open-Quali

Mit Koubek passe die Chemie, sagte der Daviscup-Spieler in einer Aussendung vom Mittwoch. "Ich bin dankbar, dass er sich so kurzfristig freispielen konnte und wir die Chance bekommen, miteinander zu arbeiten. Im Idealfall können wir die Zusammenarbeit ausdehnen, ob das gelingt, wissen wir in ein paar Wochen." Koubek meinte, er könne sich ein Engagement als Trainer Rodionovs auch langfristig vorstellen. Zuvor gelte es in seinem eigenen Umfeld noch einige Dinge zu klären. (APA)