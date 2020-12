Raser in Mieming widersetzte sich Polizei und fuhr in Baukran

Der Fahrer ignorierte offensichtlich die Bemühungen der Polizei und setzte seine Fahrt in Richtung Süden fort. In Untermieming prallte der Pkw aufgrund der der überhöhten Geschwindigkeit in einer Rechtskurve geradeaus in einen Baukran. Beim Fahrzeug entstand dabei ein Totalschaden. Der Lenker blieb offensichtlich unverletzt. Er war weder durch Alkohol, noch durch Drogen beeinträchtigt. Dem 23-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen. (TT.com)