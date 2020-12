Skidiebstahl in Kappl aufgeklärt: 48-Jähriger angezeigt

Kappl – Am 23. Dezember wurden in Kappl in einem Sportgeschäft ein paar Skier als gestohlen gemeldet. Im Zuge der Ermittlungsarbeiten konnten nun, am Donnerstag, unter einem Vordach eines Gebäudes in See, die gestohlenen Ski von der Polizei festgestellt werden. Bei der Kontaktaufnahme mit dem 48-jährigen Mieter, gab dieser schließlich zu, die Skier aus dem Geschäft entwendet zu haben. Das Diebesgut wurde von den Polizisten sichergestellt und der 48-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)