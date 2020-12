Geplante Station am Mond wäre laut ESA-Astronaut Etappe für Mars-Reise

Houston – Der ESA-Astronaut Matthias Maurer sieht die von den USA und Europa sowie weiteren Partnern geplante Raumstation in der Mond-Umlaufbahn als wichtige Etappe zum Mars. „Von dieser Station werden wir in Zukunft wieder auf dem Mond landen und ihn nachhaltig erkunden", sagte der nächste Deutsche im All am Rande des Trainings in Houston.