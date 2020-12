Vorsätzlich entführt: Der J.F. Park Podcast auf TT.com

„Ausgerechnet mich? Wer sollte mich denn kidnappen?", denkt er sich, gefesselt an einen Stuhl. „Was hast du letztes Jahr am 31. Dezember getan, Park?", wird er von einer rauen, gereizten Männerstimme gefragt.

Der sonst so schlagfertige J.F. Park ist noch ganz sprachlos, so fallen „Hometrainer-drei-Mal-die-Woche" und „Ins-Bett-vor-zwölf" schon über hin her. Wie kommt Park wieder aus dieser misslichen Lage, und was lernt er daraus? All das gibt's in der aktuellen Ausgabe „Spezialkommando":