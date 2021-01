Bis zu 1,265 Millionen Zuseher verfolgten das Neujahrskonzert vor dem Fernseher

ABD0051_20210101 - WIEN - ÖSTERREICH: ++HANDOUT++ Die Wiener Philharmoniker unter Dirigent Riccardo Muti am Freitag, 1. Jänner 2021, während des traditionellen Neujahrskonzerts im Großen Saal des Musikvereins in Wien. - FOTO: APA/WIENER PHILHARMONIKER/DIETER NAGL - ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++

Wien – Auch wenn das Publikum im Saal fehlte - bei der ORF-Übertragung fand das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti am Neujahrstag den gewohnten Zuspruch. Bis zu 1,265 Millionen Zuseher verfolgten die ORF-Übertragung des Klassikevents, das in diesem Jahr in insgesamt 92 Ländern gezeigt wurde. Der Marktanteil im (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil erreichte laut ORF-Aussendung 54 Prozent bei durchschnittlich 1,196 Millionen Sehern.