Lawinen und eingestürztes Gebäude: Schnee sorgt für Einsätze in Osttirol

Lienz/Matrei in Osttirol – Der Neuschnee hat in Osttirol am Samstag mal wieder für Feuerwehreinsätze gesorgt. Die Defereggentalstraße sowie die Felbertauernstraße sind nach Lawinenabgängen teilweise gesperrt, in Lienz stürzte ein Gebäude unter der Schneelast ein.