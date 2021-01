Schneefälle in Osttirol: Felbertauern gesperrt, Halle in Lienz stürzte ein

Lienz, Matrei in Osttirol – Der Neuschnee sorgt in Osttirol wieder einmal für Feuerwehreinsätze und Straßensperren. Nach Lawinenabgängen wurde die Felbertauernstraße komplett, die Defereggentalstraße teilweise gesperrt.

in Lienz stürzte am Samstagabend ein ehemaliges Lagerhausgebäude unter der Schneelast ein. Gegen 18.30 wurden die Einsatzkräfte in Lienz alarmiert, berichtete die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Die Halle war komplett in sich zusammengefallen, dabei wurde die Nußdorfer Straße auf einer Länge von 70 Metern verschüttet. Der Dachstuhl und das Mauerwerk türmten sich dabei sieben Meter hoch.