Hackschnitzel-Silo im Tannheimer Tal stand in Flammen

Rehbach – Am Samstagabend, gegen 21.25 Uhr, kam es bei einem Hotel in Rehbach im Tannheimer Tal zu einem Brand in einem Hackschnitzel-Silo. Nach ersten Erhebungen brach das Feuer im Bereich der Förderschnecke aus. Eine mögliche Ursache dürfte ein Fehler in der Rückbrandsicherung gewesen sein.