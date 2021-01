Knie verdreht: 26-Jährige verunglückte bei Skitour in Pfons

Pfons – Ins Krankenhaus Hall musste am Sonntagnachmittag eine Skitourengeherin gebracht werden, die sich in Pfons verletzt hatte. Wie die Polizei berichtet, war die 26-Jährige gegen 15.30 Uhr mit einem Begleiter in Richtung Ochsenalm unterwegs. Etwas unterhalb der Nellenhütte rutschte sie beim Aufstieg zurück, verdrehte sich das Knie und verletzte sich unbestimmten Grades.