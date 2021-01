Optimismus in Tirols Wirtschaft nach einschneidendem Covid-Jahr

Innsbruck – Die Corona-Pandemie brachte im Jahr 2020 weit mehr als nur Sand ins Getriebe des Tiroler Wirtschaftsmotors. Vor allem die Lockdown-Maßnahmen im März, November und Dezember sowie weltweite Reisewarnungen haben den Tiroler Tourismus, Teile des Handels und Dienstleistungen schwer getroffen. Starke Rückgänge in der regionalen Wertschöpfung waren die Folge. UniCredit-Ökonomen erwarten für 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Tirol von 9,5 Prozent. Mit einer Erholung der Wirtschaft wird, abhängig von der Pandemieentwicklung und Impfstoffverteilung, erst mit Mitte des heurigen Jahres gerechnet.

🛠️ Handwerk & Gewerbe: Mit „gemischten Gefühlen“ blickt Franz Jirka, Obmann der Sparte Handwerk und Gewerbe in der Tiroler Wirtschaftskammer (WK), auf das Jahr 2020 zurück. Während der Bau- und der baunahe Bereich vergleichsweise gut durch das Krisenjahr gekommen ist, hat der Dienstleistungsbereich – etwa die Eventbranche, Veranstaltungstechniker, Berufsfotografen oder Friseure – massive Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen. Jirka hofft nun auf eine baldige Erholung der Wirtschaftslage. „Im Frühjahr bis Anfang Sommer sollten wir dann wirklich durch sein. Bevor es aber so weit ist, werden wir noch einige Herausforderungen meistern müssen. Dafür nimmt er auch die Politik in die Pflicht. „Was es ganz dringend braucht, sind Rahmenbedingungen, die den Unternehmen eine Druckentlastung bringen und die ihnen ein normales Arbeiten mit genügend Zeit für qualitativ hochwertige Arbeit ermöglichen.“