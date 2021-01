Weihnachtsbaum in Innsbrucker Wohnung begann zu brennen

Innsbruck – Beim Anzünden der Kerzen geriet am Montagvormittag ein Weihnachtsbaum in einer Wohnung in Innsbruck in Flammen. Ein 61-Jähriger wollte gegen 10.00 Uhr für weihnachtliche Stimmung sorgen, als das Feuer ausbrach. Der Mann schleifte anschließend den brennenden Baum in den Garten, wobei er sich Verbrennungen ersten und zweiten Grades zuzog. An der Wohnungseinrichtung entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)