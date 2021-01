Gurgiser ortet in Kritik aus Italien „Einführung des Faustrechts“

Es passe nicht zusammen, Jahr für Jahr Milliarden an Nettozahlungen von Österreich an die EU und ebenso Milliarden Euro Steuergeld via Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE auch an italienische Baufirmen zu „verlangen“ und gleichzeitig „rücksichts-und verantwortungslos die gesamte Brennerregion rund um die Uhr zu verlärmen“, donnerte Gurgiser Richtung Süden. „Der Brenner war niemals eine ‚freie Transitroute‘, wird niemals eine sein: Es hat sich der Verkehr dieser sensiblen Region anzupassen und nicht umgekehrt und, wem es nicht passt, dem steht die Reisefreiheit offen“, meinte Tirols oberster Transit-Bekämpfer.