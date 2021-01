Immunisierung als wirksamstes Mittel gegen die Pandemie

Österreich hinkt bei der Impfung hinterher. © FRITZPRESS/WALTER FRITZ

Wien – Mehr als ein Jahr ist es nun schon her, dass die Corona-Pandemie in China ihren Anfang nahm. Angesichts weiterhin hohen Fallzahlen ist die Impfung das wirksamste Mittel gegen die Pandemie. In Österreich ist zunächst das mRNA-Vakzin von BioNtech/Pfizer zugelassen. Doch im internationalen Vergleich bei den Impfungen steht Österreich mit bisher rund 8000 verabreichten Dosen überhaupt nicht an der Spitze.

Die Volksrepublik war im Sommer das erste Land weltweit, das gegen das neuartige Coronavirus geimpft hat. Obwohl in China noch lange kein Corona-Vakzin zugelassen war, bekamen Risikogruppen wie etwa Beschäftigte im Gesundheitsbereich bereits Impfungen. Bis heute wurden knapp fünf Millionen Menschen in China geimpft – und zu Silvester erteilten die Behörden erstmals eine bedingte Marktzulassung für ein Corona-Vakzin. Es handelt sich um den Impfstoff des chinesischen Pharmariesen Sinopharm.

Russland impft seit dem 5. Dezember Risikogruppen mit seinem selbst entwickelten Corona-Impfstoff Sputnik V. Dass die russischen Behörden Sputnik V im August schon vor Abschluss der letzten Testphase zugelassen hatten, war international auf Kritik gestoßen. Belarus und Argentinien begannen am 29. Dezember mit der Verabreichung des russischen Impfstoffs. Algerien plant dies für Jänner.

Mehr als eine Million Geimpfte in Großbritannien

Die erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Westeuropa erteilte Großbritannien, und zwar für das Vakzin von BioNtech und seines US-Partners Pfizer. Seit dem 8. Dezember wird das Mittel verabreicht, bisher erhielten mehr als eine Million Menschen im Vereinigten Königreich die schützende Spritze. Vergangene Woche war Großbritannien auch das erste Land, das dem von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoff eine Zulassung erteilte. Schon diesen Montag begannen die Impfungen.

Die USA und Kanada haben am 14. Dezember mit ihren Impfkampagnen begonnen, die Schweiz am 23. Dezember und Serbien am 24. Dezember. Die USA und Kanada ließen als erste Länder den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna zu.

In Österreich wie auch in den meisten anderen EU-Staaten wird seit dem 27. Dezember geimpft, Island startete zwei Tage später. In all diesen Ländern kommt vorläufig nur das BioNtech-Vakzin zur Anwendung. In der EU wird die Arzneimittelbehörde EMA an diesem Mittwoch erneut über das Moderna-Vakzin beraten.

Im Nahen Osten waren die Vereinigten Arabischen Emirate das erste Land, das eine Impfkampagne startete. Dazu verwendet es seit dem 14. Dezember den Sinopharm-Impfstoff. Dubai startete am 23. Dezember mit der Verabreichung des BioNtech-Vakzins. Saudi-Arabien und Bahrain begannen ihre Impfkampagnen am 17. Dezember, Katar am 23., Kuwait am 24. und Oman am 27. Dezember.

Israel drückt aufs Tempo

In Israel liefen die Impfungen mit dem BioNtech-Impfstoff am 19. Dezember an. Innerhalb nur eines Monats will das Land ein Viertel seiner 9,1 Millionen Einwohner immunisiert haben. Bis Ende Dezember waren es bereits rund 800.000 Menschen.

Die Türkei hat Impfdosen des chinesischen Herstellers Sinovac erhalten und will diese ab Mitte Jänner verabreichen.

In Asien begann Singapur am 30. Dezember mit den Impfungen mit BioNtech-Dosen. Indien erteilte den Corona-Impfstoffen von AstraZeneca und des indischen Unternehmens Bharat Biotech am Sonntag eine Notfallzulassung. Die Impfungen sollen in den kommenden Wochen starten.

Japan und Taiwan planen ihre Impfungen für das erste Quartal, die Philippinen und Pakistan wollen im zweiten Quartal nachziehen und Afghanistan und Thailand Mitte des Jahres.

In Lateinamerika haben am 24. Dezember Mexiko, Chile und Costa Rica als erste mit den Corona-Impfungen begonnen. Sie verwenden das BioNtech-Vakzin.