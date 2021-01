Wiener Silvester-Krawalle: Weitere Festnahmen, insgesamt vier in Haft

Wien – Als Folge der Krawalle in der Silvesternacht in Wien-Favoriten befinden sich nunmehr vier junge Männer in Haft: Nach einer ersten Festnahme noch am Neujahrstag wanderten drei weitere Beschuldigte hinter Gitter. Neun Verdächtige wurden bisher auf freiem Fuß angezeigt. Die Staatsanwaltschaft prüft indes einen Anfangsverdacht wegen Landfriedensbruchs im Zusammenhang mit den Randalen. Zudem wird über eine Videoüberwachung beim Reumannplatz nachgedacht.