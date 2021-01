Unbekannter bedrohte junge Männer in Innsbruck mit Klappmesser

Innsbruck – Ein bisher Unbekannter hat am Donnerstagvormittag zwei junge Männer am Prandtauerufer in Innsbruck mit einem Klappmesser bedroht. Wie die Polizei berichtete, klappte der Unbekannte die Klinge nicht aus, drohte den beiden Männern aber in englischer Sprache. Der Österreicher (21) und der Deutsche (20) ergriffen daraufhin die Flucht. Eine Fahndung nach dem Täter blieb vorerst erfolglos.