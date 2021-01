Ass für die Liebe: Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli sind ein Paar

Innsbruck – Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern – jetzt haben die Turteltäubchen Dominic Thiem (27) und Lili Paul-Roncalli (22) ihre Liebe offiziell gemacht. Auf Instagram teilten der Tennis-Star und die Zirkus-Artistin am Donnerstag einen Pärchenschnappschuss aus der Neujahrsnacht, versehen mit Herzchen und Kuss-Emojis.

Auf dem Foto zeigen sich die beiden eng umschlungen vor einem knisternden Lagerfeuer. Wann, wie und wo sich Lili und Dominic kennengelernt haben, ist bisher nicht bekannt. In den letzten Wochen gab es allerdings in ihren Instagram-Stories mehrfach Hinweise auf gegenseitige Besuche in Köln und Wien zu sehen.