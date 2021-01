Spielzeuggewehr in Wien-Liesing sah wie echte Kalaschnikow aus

Wien – Ein Spielzeuggewehr, das ein 43-Jähriger in seinem Wagen mit sich führte und das einer echten Kalaschnikow täuschend ähnlich sieht, hat am Donnerstagnachmittag einen Polizeieinsatz in Wien-Liesing ausgelöst. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass verständigte eine Frau kurz vor 15.00 Uhr die Exekutive, weil sie die vermeintliche Waffe in der Breitenfurter Straße gesehen hatte.