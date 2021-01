Justizministerin Zadic brachte Sohn zur Welt

Wien – Es ist ein Bub! Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und ihre Ehemann sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das Kind erblickte am Dreikönigstag um 23.23 Uhr das Licht der Welt, wie die Ministerin am Freitag auf Facebook mitteilte. „Wir könnten nicht glücklicher sein, dass wir ab sofort zu dritt sind“ hieß es in dem Eintrag. Dazu postete die frischgebackene Mutter ein Foto, auf dem die Füße des Babys zu sehen sind.