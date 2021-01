Arbeitsministerin Aschbacher tritt nach Plagiatsvorwürfen zurück

Aschbacher hätte sich ein „faires Verfahren“ zur Überprüfung gewünscht, wie die Ministerin in einer Aussendung mitteilte. © CHRISTOPHER DUNKER

Von Wolfgang Sablatnig – In der türkis-grünen Koalition kommt es ein Jahr nach der Angelobung zum ersten Wechsel auf Ministerebene: Arbeitsministerin Christina Aschbacher (ÖVP) musste am Samstag zurücktreten, nachdem der Plagiatsexperte Stefan Weber schwere Mängel sowohl an der Diplomarbeit als auch an der Dissertation der Steirerin öffentlich gemacht hatte. Am Freitag hatte Aschbacher noch ausrichten lassen, sie habe „nach bestem Wissen und Gewissen“ gearbeitet.

Aschbachers Dissertation enthält laut „Plagiatsjäger“ Stefan Weber Plagiate. © APA

Aschbachers Diplomarbeit stammt aus dem Jahr 2006, vorgelegt an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Mit ihrer Dissertation startete sie 2012 an der Technischen Universität Bratislava. Im Mai dieses Jahres – schon als Ministerin, während der Corona-Krise – gab sie die Arbeit ab. Im August 2020 trat sie zur mündlichen Prüfung an.

FPÖ und SPÖ forderten wegen der Plagiatsvorwürfe Aschbachers Rücktritt. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hingegen verwies am Samstagvormittag noch auf die von der Fachhochschule Wiener Neustadt angekündigte Überprüfung der Diplomarbeit. Faßmann erinnerte aber auch an die deutschen Fälle Karl-Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan: Beide mussten wegen Plagiatsvorwürfen als Minister abtreten.

Aschbacher weist „Unterstellungen“ zurück

Am Abend schließlich verkündete Aschbacher in einer Aussendung ihren Rücktritt. Sie weise alle „Unterstellungen“, sie habe vorsätzlich plagiiert, zurück und hätte sich ein „faires Verfahren“ zur Überprüfung gewünscht, wie dies vor ihr auch schon Ex-Minister Thomas Drozda, Staatsoperndirektor Bogdan Roscic und EU-Kommissar Johannes Hahn zugestanden worden sei: „Meine Familie und ich erleben aber, dass die Medien und die politischen Mitstreiter, mir dieses faire Verfahren der Überprüfung nicht zugestehen und mich medial in unvorstellbarer Weise vorverurteilen.“

Und weiter: „Die Anfeindungen, die politische Aufgeregtheit und die Untergriffe entladen sich leider nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Kinder, und das mit unerträglicher Wucht. Das kann ich zum Schutz meiner Familie nicht weiter zulassen.“

Kurz: Nachfolger wird am Montag präsentiert

„Christine Aschbacher hat mich heute darüber informiert, dass sie ihr Amt als Arbeitsministerin zurücklegt. Diesen Entschluss respektiere ich“, teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Abend mit. Er danke Aschbacher für ihren Einsatz im letzten, „sehr herausfordernden“ Jahr. Sie habe als Arbeits- und Familienministerin gemeinsam mit ihren Mitarbeitern in einer nie dagewesenen Krisensituation „tagtäglich mit vollstem Einsatz gearbeitet“, so der Kanzler. Am Montag soll Aschbachers Nachfolger präsentiert werden, kündigte Kurz an.