Stichflamme setzte in Westendorf Christbaum in Brand

Westendorf – Ein 63-Jähriger wollte am Samstag gegen 16.30 Uhr in seiner Wohnung in Westendorf bei einer angeheizten Kupferpfanne Flüssigalkohol (Bioethanol) nachfüllen. Dabei kam es zu einer Stichflamme, die einen dürren Christbaum laut Polizei explosionsartig in Brand setzte. Der Mann erlitt Verbrennungen an beiden Händen und im Gesicht. Ein Löschversuch mit einem Schaumlöscher blieb ohne Erfolg. Der 63-Jährige und seine Frau konnten sich verletzt ins Freie retten.