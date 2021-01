Hass in sozialen Netzwerken: Harry und Meghan sagen endgültig Tschüss

Im Oktober hatte Herzogin Meghan in dem Podcast „Teenager Therapy" darüber gesprochen, wie sehr sie unter den vielen beleidigenden und diskriminierenden Kommentaren im Netz gelitten hat: „Mir wurde gesagt, dass ich 2019 die am meisten getrollte Person auf der ganzen Welt war - männlich oder weiblich", sagte Meghan.

Während eines Video-Interviews für die Veranstaltung „Fortune Most Powerful Women Next Gen" ließ sie im Herbst zudem ebenfalls schon anklingen, dass die Sussexes nach ihrem Rückzug als arbeitende Royals nicht mehr zu Instagram und Co. zurückkehren werden: „Zu meinem eigenen Schutz war ich schon sehr lange nicht mehr in den sozialen Medien. Ich hatte vor Jahren einen persönlichen Account, den ich dichtgemacht habe, und dann hatten wir in Großbritannien einen über die Institution und unser Büro, getrennt von uns, das wurde nicht von uns verwaltet, das war ein ganzes Team", erklärte sie über ihre Zeit als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie.