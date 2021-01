Saudi-Arabien kündigt Bau von klimaneutraler Großstadt an

Riad – Saudi-Arabien will den Bau einer klimaneutralen Stadt im Nordwesten des Landes voranbringen. Die Metropole sei für eine Million Einwohner geplant und werde 380.000 Arbeitsplätze schaffen, sagte Kronprinz Mohammed bin Salman am Sonntag im staatlichen Fernsehen. Sie solle zu hundert Prozent aus "sauberer Energie" gespeist werden. Die Stadt soll Teil der so genannten "Neom"-Industriezone sein, mit der sich der weltgrößte Öl-Exporteur wirtschaftlich breiter aufstellen will.