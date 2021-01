Pöltl verlor mit den San Antonio Spurs das zweite Duell mit Minnesota

© CRAIG LASSIG via www.imago-images.de

Minneapolis (Minnesota) - Nach dem 125:122 n.V. vom Vortag haben die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) im zweiten Duell binnen 24 Stunden mit den Minnesota Timberwolves in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage einstecken müssen. Beim 88:96 bilanzierte der Wiener Jakob Pöltl mit zwei Punkten und einem Rebound in 11:17 Einsatzminuten. Die Texaner halten nun bei 5:5-Siegen.