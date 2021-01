Ski-Weltcup in Wengen abgesagt, gleich fünf Rennen in Kitzbühel

Ohne Fans, aber gleich doppelt in Aktion: Die Slalom-Asse bekommen in Kitzbühel an diesem Wochenende ihre große Bühne. © GEPA pictures/ Andreas Pranter

Innsbruck – Die Hängepartie um die Lauberhornrennen in Wengen ist beendet: Nachdem am Sonntag noch kommuniziert wurde, dass die Bewerbe (zwei Abfahrten, ein Slalom) an diesem Wochenende wie geplant stattfinden sollen, erfolgte am Montag die Absage. "Nach einer neuerlichen Analyse der aktuellen Covid-19-Lage in Wengen traf der Kanton Bern den Entscheid, die Lauberhornrennen abzusagen", teilte der Schweizer Skiverband am Nachmittag nach eingehenden Beratungen via Twitter mit.

Swiss-Ski sowie die FIS würden die Maßnahmen der Gesundheitsbehörde stützen. Der Ski-Weltverband hatte den Teams bereits zuvor geraten, die Anreise nach Wengen zu stoppen bzw. zu verschieben. Zuletzt waren die Corona-Fallzahlen im Kanton Bern sowie in Wengen stark gestiegen. Auch die neue, mutierte Form des Coronavirus soll sich durch britische Urlauber verbreitet haben, berichteten Schweizer Medien.

Fünf Rennen an zwei Wochenenden in Kitzbühel

Einen Ski-Klassiker wird es an diesem Wochenende trotzdem zu sehen geben - und das gleich in doppelter Ausführung. Wie die Tiroler Tageszeitung erfuhr, gehen am Ganslernhang in Kitzbühel gleich zwei Herren-Slaloms (16. und 17. Jänner) über die Bühne gehen.

Am Wochenende darauf finden in der Gamsstadt ein Super-G und zwei Abfahrten auf der Streif statt (22. - 24. Jänner) – ein Novum in der 81-jährigen Geschichte der Hahnenkammrennen. Die offizielle Bestätigung folgte am Montagnachmittag von der FIS.

Mit dem TT.com-Live-Ticker seid ihr bei allen fünf Weltcuprennen mit dabei! (m.i., TT.com)