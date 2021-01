Mike Pence – Trumps treuester Weggefährte geht auf Distanz

Washington – Seit seinem Einzug ins Weiße Haus konnte US-Präsident Donald Trump stets auf die bedingungslose Loyalität seines Stellvertreters Mike Pence zählen. Während zahlreiche Minister und Berater in den vergangenen vier Jahren bei Trump in Ungnade fielen, stand Pence in der von Affären und Skandalen reichen Amtszeit in Nibelungentreue an der Seite des impulsiven Präsidenten.