Bombendrohung per E-Mail: Haus in Gries am Brenner durchsucht

Gries a. Brenner – Der Streit um den Abbruch eines Hauses in Gries ist seit Montag um eine Facette reicher. Das umstrittene Gebäude im Venntal war am Vormittag Schauplatz eines Polizeieinsatzes. Der Grund: „Eine Bombendrohung, die per Mail bei uns eingegangen ist“, bestätigt Polizeisprecher Stefan Eder. Konkret forderte der Täter Geld, andernfalls werde das Haus gesprengt. Offenbar eine leere Drohung – die Suche nach dem Sprengsatz blieb ohne Ergebnis. Gesucht wird aber immer noch – und zwar nach dem unbekannten Verfasser der Drohmail.