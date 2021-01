Aschbacher verzichtet auf Arbeitsplatz im Finanzministerium, FH prüft

Wiener Neustadt – Die Fachhochschule Wiener Neustadt hat ein Prüfverfahren zu den Plagiatsvorwürfen gegen Christine Aschbacher (ÖVP) eingeleitet. Die Arbeitsministerin, die ab 2002 dort studiert hatte, verzichtete nach ihrem Rücktritt am Wochenende auf ihr Rückkehrrecht und ihren Arbeitsplatz im Finanzministerium. Sie hat ihr Dienstverhältnis aufgelöst, gab das Ressort Montagabend bekannt. Der Standard berichtete von neuen Zweifeln an ihrer Dissertation.

An der FH Wiener Neustadt hat Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) – der auch Aufsichtsratsvorsitzender der FH ist – sofort nach Bekanntwerden der Plagiatsvorwürfe "eine umgehende Prüfung der Sachlage in Auftrag gegeben". Fakt sei, dass die ehemalige Ministerin ihr Studium im Jahr 2006 – lange vor ihrer politischen Tätigkeit – abgeschlossen habe.

An der FH hat Aschbacher im Jahr 2006 eine Diplomarbeit abgegeben. Aber nicht nur diese, auch ihre an der Technischen Universität Bratislava bereits als Ministerin eingereichte Dissertation steht unter Plagiatsverdacht. Mittlerweile gebe es auch Zweifel an den Interviews, die die Ex-Ministerin dafür geführt haben will, berichtet der "Standard".