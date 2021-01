Neue Corona-Cluster in Tirol: Abklärung nach 22 Fällen in Jochberg

Reutte, Jochberg – Die Corona-Infektionen in Tirol sind in den vergangenen Tagen zurückgegangen, trotzdem gibt es in Jochberg und in Reutte zwei neue Cluster. In Jochberg gibt es aktuell 22 Fälle. Die Gründe dafür werden aktuell abgeklärt, um die Ursache für das Infektionsgeschehen herauszufinden. Die Kontaktnachverfolgung läuft, die epidemologische Abklärung ist im Gange.