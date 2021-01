Doping-Prozess gegen Tiroler Ex-Radprofi Denifl wird in Innsbruck fortgesetzt

Innsbruck – Der Prozessreigen rund um die Operation Aderlass dreht sich auch im neuen Jahr weiter und geht nun in die letzten Runden. Der ehemalige Radprofi Stefan Denifl muss sich am Dienstag am Landesgericht Innsbruck unter anderem wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs verantworten. Er soll zwischen 2014 und 2018 Blutdoping betrieben haben.