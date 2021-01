Auto überschlug sich: 54-Jährige in Vorderthiersee schwer verletzt

Vorderthiersee – Mit schweren Verletzungen musste eine 54-jährige Autofahrerin Dienstagfrüh ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 7 Uhr auf der Thierseestraße in Richtung Kufstein unterwegs. In Vorderthiersee geriet der Wagen ins Schleudern, kam über den rechten Straßenrand hinaus und überschlug sich an einer Böschung. Am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)