Hunde in Zeiten von Corona: Plötzliche Tierliebe und ihre Konsequenzen

Innsbruck – Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf Mensch und Tier: Einsamkeit oder mehr Zeit zuhause durch Lockdowns und Homeoffice erweckten in den letzten Monaten in vielen Menschen den Wunsch nach einem Haustier. Auch im Tierheim Mentlberg stieg die Nachfrage nach Hunden, wie die Sprecherin des Tierschutzvereins Tirol, Brigitte Kahn, bestätigt. Die Tierheime würden den Wunsch nach einem Vierbeiner allerdings genau hinterfragen, betont Kahn. Die Anschaffung eines Haustieres müsse gut überlegt und das Für und Wider abgewogen werden. Ein Tier auf Zeit werde nicht vermittelt, so Kahn. Daher seien vom Tierheim auch nicht mehr Hunde als sonst an neue Besitzer übergeben worden. Dennoch fürchte man, dass im nächsten Jahr vermehrt Tiere abgegeben werden könnten.