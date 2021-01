Beatle-Tochter Mary McCartney dreht Abbey-Road-Dokumentation

London – Die Fotografin Mary McCartney (51), Tochter von Ex-Beatle Paul McCartney, will eine Dokumentation über das berühmte Abbey-Road-Studio drehen. „If These Walls Could Sing" sei der erste Dokumentarfilm in Spielfilmlänge über den Ort, an dem die „Fab Four" die meisten ihrer Songs aufnahmen, teilten die Betreiber am Dienstag mit. Das Tonstudio feiert im November sein 90-jähriges Bestehen.