Nur Shiffrin war schneller: Zweiter Platz für Liensberger im Flachau-Slalom

Flachau – Katharina Liensberger hat den ersten Slalom-Sieg einer Österreicherin im Ski-Weltcup seit mehr als sechs Jahren knapp verpasst. Die 23-jährige Vorarlbergerin musste sich am Dienstagabend im Heimrennen in Flachau US-Star Mikaela Shiffrin um 0,19 Sekunden geschlagen geben. Dritte wurde die Schweizerin Wendy Holdener (+0,43). Liensberger war zuletzt in Semmering und Zagreb schon Zweite gewesen. Trotz Laufbestzeit im zweiten Durchgang reichte es auch diesmal nicht.