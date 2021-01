Auto kam im Schnee von Planseestraße ab und landete in Bachbett

Reutte – Ein 26-Jähriger war am Dienstageabend mit seinem Wagen auf der Planseestraße aus Deutschland kommend in Richtung Reutte unterwegs. Bei starkem Schneefall geriet der Wagen des Deutschen in einer Kurve ins Rutschen. Das Auto stürzte über eine Böschung und landete auf dem Dach im Bachbett.